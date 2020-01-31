В центре по профилактике СПИДа и в инфекционной больнице “Норк” не будет сокращений

В результате объединения Республиканского центра по профилактике СПИДа в Армении и инфекционной клинической больницы “Норк” в этих двух центрах не будет сокращения каких-либо функций и медперсонала.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 31 января заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“Центр по профилактике СПИДа в рамках международных предложений по борьбе с этим заболеванием просто объединяется с другой государственной медицинской организацией. Около 40 лет назад, когда был выявлен СПИД, он нуждался в управлении, контроле, лечении в отдельном учреждении, однако достижения науки и вообще международные подходы в вопросе этой болезни привели к тому, что борьба со СПИДом должна быть интегрирована в общую систему здравоохранения, и это слияние происходит в этих рамках. Сокращения каких-либо функций в этих двух центров не предвидится, также не будет сокращений и медицинского персонала”, - заверил Торосян.

Правительство Армении на заседании 30 января обсуждало вопрос об объединении ЗАО “Республиканский центр по профилактике СПИДа” и ЗАО “Инфекционная клиническая больница “Норк”.