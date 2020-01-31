Никол Пашинян в Алматы принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета

В Алматы началось заседание Евразийского межправительственного совета, для участия в котором в Казахстан прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Российскую делегацию возглавляет новоназначенный премьер-министр Михаил Мишустин.

Как передает Арменпресс со ссылкой на страницу Евразийской экономической комиссии в Facebook, впервые в заседании принимает участие премьер-министр Молдовы Йон Кику. Молдова в ЕАЭС является наблюдателем.