Никол Пашинян в Алматы принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета
13:00, 31 Январь, 2020
В Алматы началось заседание Евразийского межправительственного совета, для участия в котором в Казахстан прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Российскую делегацию возглавляет новоназначенный премьер-министр Михаил Мишустин.
Как передает Арменпресс со ссылкой на страницу Евразийской экономической комиссии в Facebook, впервые в заседании принимает участие премьер-министр Молдовы Йон Кику. Молдова в ЕАЭС является наблюдателем.