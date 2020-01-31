Саркисян призвал страны ЕАЭС сообща добиваться цифрового суверенитета

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян считает, что странам Евразийского экономического союза нужно сообща решать вопросы обеспечения цифрового суверенитета и защиты данных.

Выступая на международном цифровом форуме в Алма-Ате, он привёл пример Европейского союза, в котором принят нормативный акт о защите данных, согласно которому на территории ЕС могут работать только те сайты и платформы, которые защищают пользовательские данные граждан союза,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Как мы будем защищать наши базы данных? Не превратимся ли мы только лишь в потребителей тех услуг, которые предоставляют нам транснациональные корпорации? На сегодняшний день ситуация именно такая", - отметил он.

По мнению Саркисяна, страны ЕАЭС должны создать собственную экосистему и совместно управлять цифровой трансформацией.

"Мы не должны стремиться к тому, чтобы копировать то, что сделали транснациональные компании типа Alibaba или Amazon, потому что очевидно, что мы не конкурентоспособны, но мы должны выработать свою собственную систему... Ни одна из наших стран отдельно не может реализовать свой цифровой суверенитет. Единственный шанс – сделать это евразийским проектом", - заключил он.