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В институте инфекционных заболеваний в Японии могут создать вакцину против коронавируса

В институте инфекционных заболеваний в Японии могут создать вакцину против коронавируса

Специалистам японского Национального института инфекционных заболеваний удалось первыми в Японии выделить геном нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом в пятницу сообщило агентство Кyodo.

Отмечается, что выделение генома вируса удалось в результате обследования одного из зараженных им пациентов. В японском институте рассчитывают, что это поможет при создании вакцины и последующего лечения вызываемых им заболеваний,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.




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БелТА

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