В институте инфекционных заболеваний в Японии могут создать вакцину против коронавируса

Специалистам японского Национального института инфекционных заболеваний удалось первыми в Японии выделить геном нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом в пятницу сообщило агентство Кyodo.

Отмечается, что выделение генома вируса удалось в результате обследования одного из зараженных им пациентов. В японском институте рассчитывают, что это поможет при создании вакцины и последующего лечения вызываемых им заболеваний,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.