Декабрь превысил все рекорды года: Никол Пашинян представил экономические показатели

Комитет по статистике опубликовал показатели экономической активности в декабре 2019 года. Декабрь превысил все рекорды года, обеспечив рост экономической активности в 10,7%.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Экспорт вырос на 13%. Услуги выросли на 11,6 %, рост промышленности - 6,4 %, строительства - 4,9 %, зарплата - 5,4 %. Итоги года - более рекордные. Их представлю позже”, - отметил Никол Пашинян.