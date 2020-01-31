МИД Ирана осудил новые санкции США, отметив их бесполезность
Санкции США против главы Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбара Салехи не повлияют на ядерную программу страны, подтвердил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
США в четверг расширили санкции против Ирана, ограничительные меры введены в отношении главы ОАЭИ Али Акбара Салехи и самой организации. Теперь их активы на территории США, согласно общим правилам, заморожены. Кроме этого, любые сделки с ними третьих лиц являются объектом вторичных санкций.
"Господин Салехи является выдающимся ученым и политиком, санкции против него связаны с отчаянием (США) и никак не повлияют на прогресс мирной ядерной программы Ирана", - говорится в заявлении Мусави, который осудил санкции,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, американская политика "максимального давления" на Тегеран "давно зашла в тупик".