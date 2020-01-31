Facebook объявила о мерах противодействия дезинформации о коронавирусе

Американская компания Facebook приняла меры с целью ограничить распространение в одноименной социальной сети и принадлежащем ей Instagram дезинформации о коронавирусе 2019-nCoV, который вызвал вспышку пневмонии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальном сайте Facebook.

Компания перечислила ряд шагов, с помощью которых она намерена помочь пользователям получать более достоверную информацию о данном коронавирусе. Для этого планируется применять алгоритм фактологической проверки, который поможет выявлять ложные сведения и ограничивать их тиражирование в Facebook и Instagram. Facebook обещает оповещать о результатах проверок тех пользователей, которые будут пытаться неумышленно поделиться недостоверным контентом,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Компания также собирается удалять из соцсетей фабрикации о якобы действенных средствах лечения пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV.