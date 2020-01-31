По госзаказу проведено 4 428 операций злокачественных новообразований

В рамках госзаказа в Армении по диагностированным злокачественным новообразованиям было проведено 4 428 оперативных вмешательств.

Как передает «Арменпресс», об этом на итоговой пресс-конференции 31 января сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“Хирургическое лечение больных со злокачественными опухолями с января осуществлялось в рамках госзаказа, и в течение года было проведено 4 428 операций”, - представил Торосян.

С июля прошлого года в рамках госзаказа проводится лучевое лечение. В 2019 году его получили б1 351 пациента.