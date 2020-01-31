Артур Ванецян допрошен в Следственном комитете

Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, экс-президент Федерации футбола Армении Артур Ванецян допрошен в качестве свидетеля. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщила и. о. начальника отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

“Ванецян был допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовных дел о прослушивании и злоупотреблениях в ФФА. Мобильный телефон Ванецяна по делу о прослушивании был подвергнут осмотру”, - сказала Арутюнян.

В Следственном комитете Армении расследуется уголовное дело, возбужденное по факту совершения преступного деяния, предусмотренного частью 1 статьи 309 Уголовного кодекса РА, возбужденного в связи с прослушиванием телефонных разговоров между премьер-министром РА Николом Пашиняном и Артуром Ванецяном, а также Сасуном Хачатряном и Артуром Ванецяном, записи которых были распространены в интернете 11 сентября и 5 декабря 2018 года, а также по факту явного превышения должностных полномочий упомянутыми должностными лицами. В рамках уголовного дела предметом рассмотрения является также вмешательство в процесс правосудия в отношении судей, рассматривавших ходатайства об аресте Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова. В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении в качестве свидетеля по данному уголовному делу премьер-министр Армении Никол Пашинян был допрошен для выяснения обстоятельств возможных вмешательств в работу судов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян был допрошен также в качестве потерпевшего в связи с нарушением его прав и законных интересов и рядом других обстоятельств, представляющих интерес для дела. В Следственном комитете РА уголовное дело, возбужденное по факту незаконного прослушивания телефонных разговоров бывшего директора СНБ и начальника ССС расследуется по части 1 статьи 146, пункту 4 части 3 статьи 254 , а также по части 1 статьи 256, пункту 4 части 3 статьи 254 Уголовного кодекса РА.

Следственный комитет выявил также данные о том, что в 2012 - 2018 гг. в рамках контрактов на строительство и реконструкцию футбольных стадионов и спортивных школ на административных территориях общин Сисиан, Севан, Ванадзор, Армавир, Вагаршапат, Гюмри и Неркин Кармир Агбюр, со стороны директора подрядчика, исполнявшего эти работы - ООО “Зейтунская мебельная фабрика”, де-факто принадлежащей Рубену Айрапетяну, и сотрудника ФФА, осуществлявшего технический надзор за этой работой, путем мошенничества были совершены хищения в особо крупных размерах. Директору ООО “Зейтунская мебельная фабрика” и техническому контролеру ФФА предъявлено обвинение по статьям 178 часть 3 и 325 часть 2.