В столичном регионе Австралии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами объявлен на Австралийской столичной территории, сообщило региональное агентство экстренных служб (ESA).

"Австралийская столичная территория сейчас стоит перед лицом угрозы лесного пожара, которая может стать худшей с разрушительного бедствия в 2003 году", - заявил главный министр столичного региона Эндрю Барр, слова которого приводит портал 9News.

По его словам, южным пригородам Канберры угрожает комбинация экстремальной жары и ветра. Пожар, получивший имя "Оррорал" (Orroral) уже уничтожил 18,5 тысяч гектаров – приблизительно 8% земель региона,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В австралийской столице Канберре в пятницу и субботу ожидаются 41 градус тепла, сопровождаемые сильным ветром.

В Австралии в результате природных пожаров, которые начались еще в сентябре 2019 года и до сих по не потушены, выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 27 человек, уничтожил более 2 тысяч домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно.