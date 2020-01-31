29 млн 730 тысяч драмов от CNF на охраняемый ландшафт “Арпа”

Фонд природы Кавказа (CNF) начинает программу содействия особо охраняемым территориям Армении 2020 года.

Как передает «Арменпресс», в начале программы CNF предоставил охраняемому ландшафту “Арпа” финансовое содействие, предусмотренное на этот год, которое составило 29 млн 730 тысяч драмов. Фонд природы Кавказа начал оказывать содействие охраняемому ландшафту “Арпа”, бывшему “Гнишик” с 2014 года.

В целом, в 2014 - 2019 годах охраняемому ландшафту было выделено содействие в размере около 185 000 евро, из которых были выданы зарплаты сотрудников, закуплено топливо, запчасти, были выплачены суммы коммунальных и других услуг, были произведены другие расходы, в том числе впервые - на медицинское страхование сотрудников.

Отметим, что работа по сохранению уже дает результаты, на этой охраняемой территории периодически снимаются кадры, на которых видны персидский леопард, безоаровые козы, бурые медведи и другие виды животных.