Российский шахматист Давид Паравян победил на Международном турнире в Гибралтаре

Завершился шахматный турнир “Гибралтар Мастерс”, победителем которого стал армянский шахматист Давид Паравян, представляющий Россию.

Как передает «Арменпресс», после 10 туров 7 шахматистов набрали по 7,5 очка и поделили 1 - 7 места. Согласно уставу турнира, был назначен тай-брейк, в котором право участвовать получили шахматисты, занявшие по дополнительным показателям с 1 по 4 места. В группе с 7,5 очками оказался также и представитель России Давид Паравян, который победил Андрея Есипенко, а в финале победил участника турнира претендентов, известного китайского гроссмейстера Ван Хао.

Награждал победителей президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

В турнире принимали участие 250 шахматистов из 55 стран, в том числе 85 гроссмейстеров.