Трамп: США после заключения полноценной торговой сделки с Китаем возьмутся за Европу

Соединенные Штаты после того, как заключат полноценное торговое соглашение с Китаем, начнут активнее вести торговые переговоры с Европой. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в четверг перед своими сторонниками в штате Айова. Трансляцию выступления вели американские новостные телекомпании.

"Европа следующая. Я хочу закончить с Китаем до того, как мы приступим к Европе", - отметил глава государства, говоря о первой фазе торговой сделки между Пекином и Вашингтоном,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее Трамп заявил о серьезности намерений ввести пошлины на импорт автомобилей из ЕС, если сторонам не удастся заключить торговое соглашение на условиях, которые устраивают Вашингтон.