Севак Ханагян представил поклонникам песню на армянском языке “След любви”

Российский певец Севак Ханагян, представивший Армению на “Евровидении-2018”, большая часть песен которого на русском языке, представил на суд меломанов песню на армянском языке “След любви”.

Как передает «Арменпресс», певец написал на своей странице в Facebook: “Рад представить вам песню на армянском языке “След любви”. Надеюсь, она вам понравится”, - отметил Ханагян.

Автор музыки и аранжировки песни - Арам Авагян, слова написала Гаяне Аветисян.

Автор-исполнитель Севак Ханагян родился в 1987 году в Армении, в селе Мецаван Таширской области. Интерес к музыке возник тогда, когда он услышал игру отца на аккордеоне. Окончил местную музыкальную школу. В школьном возрасте с семьей переехал в Москву. Учился в классе аккордеона музыкального училища Курска, в вокальном отделении Московской государственной классической эстрадно-джазовой академии. Участвовал в ряде престижных конкурсов: “Главная сцена”, “Голос”, “X фактор”, “Евровидение-2018”.