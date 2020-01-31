Для предотвращения распространения коронавируса премьер-министром создана межведомственная комиссия

Решением премьер-министра РА Никола Пашиняна, с целью координации работ по предотвращению распространения коронавируса, в Республике Армения создана межведомственная комиссия.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на официальный сайт премьер-министра Армении, решение было подписано 30 января, руководствуясь ч. 16 ст. 7 Закона “О структуре и деятельности правительства”. Комиссию возглавляет вице-премьер РА Тигран Авинян.

Председателю межведомственной комиссии, координирующей работы по предотвращению распространения коронавируса в стране, поручено в трехдневный срок после вступления в силу данного решения представить премьер-министру РА обобщенную информацию о текущей ситуации и осуществляемых работах.

В состав межведомственной комиссии вошли министр здравоохранения РА Арсен Торосян -заместитель председателя комиссии, заместитель министра здравоохранения РА Лена Нанушян, заместитель министра иностранных дел РА Авет Адонц, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РА Армен Арутюнян, заместитель директора Службы национальной безопасности РА Самвел Айрапетян, заместитель начальника Полиции РА Айк Мгрян, председатель Комитета по туризму Министерства экономики РА Сусанна Сафарян, председатель Гражданской авиации Министерства территориального управления и инфраструктур РА Татевик Ревазян, руководитель Инспекционного органа здравоохранения и труда РА Акоп Авагян, руководитель Инспекционного органа по безопасности продуктов питания РА Георгий Аветисян, генеральный директор ГНКО “Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний” Министерства здравоохранения РА Артавазд Ванян, руководитель Армянского офиса Всемирной Организации Здравоохранения Егор Зайцев, координатор программ продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Заруи Бегларян.