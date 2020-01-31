В Италии выявили первые случаи заражения новым коронавирусом

Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после обнаружения на Апеннинах первых двух случаев заражения новым коронавирусом, сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте на пресс-конференции в Риме.

Конте также уточнил, что новый коронавирус был выявлен у двух китайских туристов. Они почувствовали себя плохо в Риме и были госпитализированы,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Оба не имеют отношения к круизному лайнеру Costa Smeralda, которое находится в порту города Чивитавеккья. Врачи полагали, что коронавирусом мог быть заражен один из китайских пассажиров, однако подозрения не подтвердились.