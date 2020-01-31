Судья Даниелян по данному делу не сможет принять беспристрастное решение: защитники Кочаряна

Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна Ованнес Худоян и Арам Вардеванян представили ходатайство об отводе судьи Апелляционного уголовного суда Армена Даниеляна.

Как сообщает «Арменпресс», Апелляционный уголовный суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на решение о предоставлении защитникам второго президента Армении Роберта Кочаряна всех материалов по делу 1 марта.

Представляя ряд оснований, адвокаты подчеркнули, что судья Даниелян по данному делу не сможет принять беспристрастное решение. Они, в частности, упомянули судебное заседание, на котором тот же Армен Даниелян не позволил выступать Роберту Кочаряну и членам его адвокатской команды.

Суд, выслушав обе стороны, удалился в совещательную комнату для вынесения судебного акта. Он будет опубликована 3 февраля в 10:00.

Адвокат Ованес Худоян в ходе предварительного следствия представил ходатайство, требуя предоставить им все материалы по делу 1 марта. Однако следователь отказал ему. Адвокат представил апелляцию в суд, и в ноябре 2019 года суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Армана Ованнисяна удовлетворил ее, обязав ССС предоставить адвокатам Роберта Кочаряна все материалы по делу 1 марта. Прокуратура обжаловала указанное решение суда.