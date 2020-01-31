Число систем видеонаблюдения, установленных на боевых позициях, увеличилось на 59%

После 8 мая 2018 года число установленных на боевых позициях Вооруженных сил Республики Армения систем видеонаблюдения выросло на 59%. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Число боевых позиций с промышленным электричеством возросло на 70%.

Число боевых позиций с солнечной энергией на 38%.

Число боевых позиций с питьевой водой на 194%”, - написал премьер.