Bloomberg: Джефф Безос заработал более $13 млрд за 15 минут

Состояние руководителя одного из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров Amazon Джеффа Безоса увеличилось на $13,2 млрд за 15 минут благодаря резкому скачку акций его компании. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, акции Amazon в четверг подорожали на 12% - до $2,1 тыс. Причиной роста стала публикация квартального отчета компании, который опроверг оценки аналитиков с Уолл-стрит,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

С учетом заработанных на этом фоне $13,2 млрд состояние Безоса, который занимает первую строчку в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes, в настоящее время достигло $129,5 млрд, отмечает Bloomberg.