США включили Китай в «красный список» из-за коронавируса

США включили Китай в «красный список» стран, которые категорически не рекомендуется посещать, из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Госдеп поместил Китай на самый высокий четвертый уровень опасности. «Не путешествуйте в Китай из-за нового коронавируса, впервые обнаруженного в Ухане», — говорится в сообщении. Американцам, которые уже находятся в этой стране, рекомендуется как можно скорее ее покинуть,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. За пределами Китая случаи заражения вирусной пневмонией зафиксированы уже в двух десятках стран, в том числе в Сингапуре, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, ОАЭ, Германии, Франции, Финляндии, Австралии. В России случаев заболевания не выявлено.