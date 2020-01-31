Энтони Портантино передал губернатору Калифорнии приглашение премьер-министра РА посетить Армению

Сенатор штата Калифорния Энтони Дж. Портантино передал губернатору штата Калифорния Гэвину Ньюсому письмо премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором тот приглашает губернатора Калифорнии посетить Армению. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил офис сенатора Портантино.

В сентябре Никол Пашинян и Гэвин Ньюсом встречались в Нью-Йорке, в ходе встречи был подписан исторический торговый меморандум между Арменией и Калифорнией. Генеральный консул Армении Армен Байбурдян отметил, что сенатор Энтони Дж. Портантино имеет тесные связи как в Ереване, так и в Сакраменто, поэтому его попросили лично передать приглашение Никола Пашиняна губернатору.