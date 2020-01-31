Масштабы распространения нового коронавируса превысили вспышку атипичной пневмонии

Распространение в мире пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, превысило масштабы атипичной пневмонии 2002-2003 годов, которая также возникла в Китае и стала одной из крупнейших в XXI веке вспышек болезней.

Как сообщил в пятницу информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей КНР, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, достигло в стране 9390, тогда как 17 лет назад тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), который в СМИ стали называть атипичной пневмонией, был, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выявлен у 8437 пациентов. По последней информации, от пневмонии, вызванной 2019-nCoV, умерли 213 человек, то есть уровень смертности не превышает 2,3%, тогда как в 2002-2003 гг. от ТОРС умерли 813 человек, что составляло примерно 9,6% от общего числа заболевших,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.