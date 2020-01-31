Генпрокуратура сочла действия сестер Хачатурян необходимой обороной

Генеральная прокуратура РФ отказалась передавать в суды дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, поскольку посчитала, что их действия должны квалифицироваться как необходимая оборона, сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

"Прокуратура указывает, что они действовали в состоянии необходимой обороны", - сказал Липцер агентству.

Таким образом, в случае переквалификации действий сестер в соответствии со ст. 37 УК РФ("Необходимая оборона") их уголовное преследование должно быть прекращено. О необходимости именно такой квалификации ранее неоднократно заявляла защита девушек,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В конце прошлого года стало известно, что Генпрокуратура вернула в Следственный комитет материалы в отношении сестер Хачатурян с обвинительным заключением в отношении двух старших сестер и постановлением о применении мер медицинского характера в отношении младшей девушки, отказавшись передавать дела в суд.

СК, в свою очередь, оспорил "отказное" постановление надзора у генерального прокурора, который подтвердил решение о возврате дела на доследование.