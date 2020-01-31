На значительной территории республики 31 января ожидаются осадки. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

“Ожидается проникновение относительно активного циклона от Средиземного моря. Вечером 31-го января в северных и центральных районах республики, ближайшей ночью и завтра днем в большинстве регионов ожидаются осадки, в горных и предгорных районах – в виде снега, в долинах - мокрого снега и дождя со снегом. В отдельных местах ожидается усиление ветра до 15 -20 м/с, в горных районах - метель. В Ереване сегодня вечером начнется дождь, который ночью сменится на снег и продолжится до полудня. Осадки на всей территории республики прекратятся завтра вечером”, - отметил Гагик Суренян.