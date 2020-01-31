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На значительной территории республики 31 января ожидаются осадки

На значительной территории республики 31 января ожидаются осадки

На значительной территории республики 31 января ожидаются осадки. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

“Ожидается проникновение относительно активного циклона от Средиземного моря. Вечером 31-го января в северных и центральных районах республики, ближайшей ночью и завтра днем в большинстве регионов ожидаются осадки, в горных и предгорных районах – в виде снега, в долинах - мокрого снега и дождя со снегом. В отдельных местах ожидается усиление ветра до 15 -20 м/с, в горных районах - метель. В Ереване сегодня вечером начнется дождь, который ночью сменится на снег и продолжится до полудня. Осадки на всей территории республики прекратятся завтра вечером”, - отметил Гагик Суренян.




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БелТА

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