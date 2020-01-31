Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 213

Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, достигло 9692, 213 человек умерли. Об этом сообщил в пятницу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, уточнив данные о зараженных вирусом.

Согласно обновленным данным, первое место по числу выявленных заболеваний продолжают занимать Хубэй (более 5,8 тыс. случаев заражения, 204 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Пекине выявлен 121 инфицированный (зарегистрирован один погибший).

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания объявила вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В то же время глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю пока нет.