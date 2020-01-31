Европейские индексы - 30-01-20
МОСКВА, 31 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.41% и составил 13157.12 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.40% и составил 5871.77 пункта, британский FTSE снизился на 1.36% и составил 7381.96 пункта, а российский RTSI снизился на 1.66% и составил 1544.55 пункта.
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