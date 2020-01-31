Цены на цветные металлы - 30-01-20

ЛОНДОН, 31 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 30 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1748.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 5723.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1881.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 12720.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 16300.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2243.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 22928.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.