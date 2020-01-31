Хочу играть и помогать команде: Мхитарян

Полузащитник национальной сборной Армении и итальянской “Ромы” Генрих Мхитарян рассказал о своем возвращении на поле.

“Надеюсь вернуться на поле после матча против “Сассуоло”. Хочу играть, забивать голы и помочь команде. Однако травмы случаются и я надеюсь, что во второй части сезона уже буду играть”, - как передает «Арменпресс», слова Мхитаряна приводит Romanews.

Мхитарян получил травму бедра во время матча против “Торино” 18-го тура итальянской серии “А”.