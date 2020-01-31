В футбольном клубе “Ван” ряд неожиданных приобретений
00:11, 31 Январь, 2020
Ереванский футбольный клуб “Ван” имеет новых игроков.
Как передает «Арменпресс», в клубе будут выступать центральный защитник, бывший футболист “Урарту” и “Алашкерта” Андраник Восканян, бывший левый защитник “Лори” нигериец Деу Доса, бывшие полузащитники “Еревана” и “Пюника” Станислав Ефимов и Вардан Бакалян.
Футбольный клуб “Ван” выступает в первой группе чемпионата Армении и в турнирной таблице с 41 очками занимает третье место.