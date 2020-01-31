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В футбольном клубе “Ван” ряд неожиданных приобретений

В футбольном клубе “Ван” ряд неожиданных приобретений

Ереванский футбольный клуб  “Ван” имеет новых игроков.

Как передает «Арменпресс», в клубе будут выступать центральный защитник, бывший футболист “Урарту” и “Алашкерта” Андраник Восканян, бывший левый защитник “Лори” нигериец Деу Доса, бывшие полузащитники “Еревана” и “Пюника” Станислав Ефимов и Вардан Бакалян.

Футбольный клуб “Ван” выступает в первой группе чемпионата Армении и в турнирной таблице с 41 очками занимает третье место.




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