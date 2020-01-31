В футбольном клубе “Ван” ряд неожиданных приобретений

Ереванский футбольный клуб “Ван” имеет новых игроков.

Как передает «Арменпресс», в клубе будут выступать центральный защитник, бывший футболист “Урарту” и “Алашкерта” Андраник Восканян, бывший левый защитник “Лори” нигериец Деу Доса, бывшие полузащитники “Еревана” и “Пюника” Станислав Ефимов и Вардан Бакалян.

Футбольный клуб “Ван” выступает в первой группе чемпионата Армении и в турнирной таблице с 41 очками занимает третье место.