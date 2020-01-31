Время в Ереване: 11:07:36,   31 Январь

Сборная Армении по футзалу победила Черногорию: квалификационный раунд чемпионата Европы

Сборная Армении по футзалу победила Черногорию: квалификационный раунд чемпионата Европы

Сборная Армении по футзалу в матче второго квалификационного тура чемпионата Европы одержала победу над Черногорией.

Как передает «Арменпресс», об этом написала Федерация футбола Армении. В спортзале “Спорт-Вландерен Герентальс” бельгийского города Герентальс, в группе “В” состоялся матч второго тура отборочного турнира Евро-2022 по футзалу между сборными Армении и Черногории. Сборная Армении победила со счетом 3:1.

В последнем, третьем туре сборная Армении сыграет со сборной Шотландии.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации