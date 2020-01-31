Сборная Армении по футзалу победила Черногорию: квалификационный раунд чемпионата Европы
00:05, 31 Январь, 2020
Сборная Армении по футзалу в матче второго квалификационного тура чемпионата Европы одержала победу над Черногорией.
Как передает «Арменпресс», об этом написала Федерация футбола Армении. В спортзале “Спорт-Вландерен Герентальс” бельгийского города Герентальс, в группе “В” состоялся матч второго тура отборочного турнира Евро-2022 по футзалу между сборными Армении и Черногории. Сборная Армении победила со счетом 3:1.
В последнем, третьем туре сборная Армении сыграет со сборной Шотландии.