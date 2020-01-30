Нагдалян отреагировала на анализ Давида Шахназаряна о встрече глав МИД Армении и Азербайджана

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян не видит в анализе Давида Шахназаряна о встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве ничего общего с сегодняшней действительностью.

«Анализы Давида Шахназаряна могут быть привлекательны для азербайджанской стороны или распространяющих их кругов, но главный недостаток этого анализа в том, что он не имеют ничего общего с сегодняшней действительностью», - в беседе с Арменпресс сказала Анна Нагдалян.

Отметим, что Давид Шахназарян заявил, что в Женеве проходят содержательные переговоры вокруг политического урегулирования карабахского конфликта. «Одним из центральных вопросов является создание зон совместного проживания армян и азербайджанцев в Нагорном Карабахе. В первую очередь обсуждается вопрос Шуши, а также интенсификация содержательных переговоров. Именно в этом контексте, параллельно проходящим в Женеве переговорам, посол США в Баку Эрл Литценбергер встретился по собственной инициативе с руководителем азербайджанской общины Нагорного Карабаха Туралом Гянджалиевым», – отметил он.

После встреч 29-30 января министры иностранных дел Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением. «В ходе трехдневных интенсивных переговоров сопредседатели Минской группы и министры иностранных дел обсудили следующие пункты повестки дня: реализацию договоренностей и предложений, обсуждённых в 2019г. и последующие возможные шаги для подготовки народов к миру; принципы и элементы формирующие основу для будущего урегулирования; временные рамки и повестку дня для продвижения процесса урегулирования.

Сопредседатели подтвердили свою полную приверженность оказанию помощи сторонам в поиске мирного решения конфликта и принципу конфиденциальности в мирном урегулировании, а также необходимости обеспечения созидательного подхода и духа компромисса в достижении справедливого и устойчивого мира.

Министры согласились в ближайшем будущем встретиться вновь под эгидой сопредседателей в ближайшем будущем», - говорится в заявлении.