Газета “Айастани Анрапетутюн”: Задача улучшения качества медицинского обслуживания еще приоритетна

“Министр здравоохранения Республики Арцах Араик Багрян рассматривает охрану здоровья населения государством как один из важнейших компонентов обеспечения национальной безопасности, пытаясь развеять ошибочное мнение общества о том, что “некоторые порочные явления могут бросить тень на авторитет системы”. Глава ведомства, подводя итоги 2019 года на встрече с журналистами, состоявшейся накануне, и, наметив первоочередные задачи текущего года, сообщил информацию о работе, проделанной за отчетный период, обратился к осуществляемым реформам и тенденциям развития системы.

По словам А. Багряна, с прошлого года в порядке реорганизации к Республиканскому медицинскому центру был подключен онкологический диспансер, инфекционная больница соединилась с детским медицинским объединением “Аревик”. В результате была обеспечена доступность медицинского обслуживания, повышение качества, эффективное управление возможностями и потенциалом и целевое финансирование.

Министр одним из значительных достижений 2019 года счел введение в эксплуатацию нового здания Кашатагского районного медицинского объединения, которое оснащено медицинским оборудованием на сумму около 365 млн драмов, всем необходимым имуществом и принадлежностями. На благотворительной основе было отремонтировано и оснащено современным медицинским оборудованием родильное отделение районного медицинского объединения Гадрута. На государственные средства было приобретено все необходимое имущество. Под патронатом Международного комитета Красного креста начались работы по ремонту отделения неотложной медицинской помощи Гадрутского районного медицинского объединения и его оснащению медоборудованием. Планируется, что отделение будет сдано в эксплуатацию в в марте - апреле 2020 году. В прошлом году на государственные средства был отремонтирован и обеспечен соответствующим оборудованием также и второй этаж здания Центра охраны здоровья матери и ребенка площадью около 1000 кв / м - родильный комплекс акушерского отделения, послеродовые палаты, неонатальное отделение. Начат процесс строительства нового корпуса карвачарского районного медицинского объединения”.

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