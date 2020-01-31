Газета “Айастани Анрапетутюн”: О чем была переписка между Комитасом и Чопаняном

Под впечатлением первой встречи с Комитасом Аршак Чопанян написал свою первую статью о молодом музыканте, которая была опубликована в № 6 - 7 издания “Анаит” 1901 года под заголовком “Вардапет Комитас”. Статья, по оценке самого автора, была одной из самых ярких статей, написанных им на протяжении всей его жизни.

По воспоминаниям доктора искусствоведения, музыковеда Анны Асатрян, в ходе нескольких встреч Комитас представил Чопаняну свои размышления и ту программу, которую он хотел осуществить. По ее словам, литературовед уже был уверен, что Комитас – именно тот “человек, который необходим, чтобы кардинально отреставрировать армянскую музыку от искажений и упадка, чтобы она стала известна европейским музыкантам, и заняла бы в мировой музыке то место, которого она достойна и которого еще не достигла”.

“Удивляет, насколько точны анализ и оценки Чопаняна. Как он проницателен “...для того, чтобы полностью разобраться в этом деле, необходимы два условия: знание европейского музыковедения и детальное изучение армянской музыки на армянской земле”. И Комитас соответствовал этим двум требованиям. Молодой и многообещающий выпускник Берлинской консерватории “в поисках старинных песнопений, обошедший все деревни и самые старые уголки Восточной Армении смог бы выполнить эту задачу в полном и совершенном виде”.

В своем новогоднем поздравительном письме от 29 декабря 1901 г. Комитас пишет:

”Мой дорогой друг!

С чувством благодарности получил Ваше письмо, как и “Анаит”, рад, что Вы меня хвалите, но боюсь, что Вы ошибаетесь. Получил также и исследование о Нарекаци, проведенное Вами. Должен сделать Вам несколько мелких замечаний, в следующем письме, когда пришлю Вам мои народные песни, которые еще раз с большой осторожностью изучу вместе с Мануком Абегяном.

Всегда уважающий Вас Вардапет Комитас.

Поздравляю с Новым годом! Хорошего Вам года!

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.