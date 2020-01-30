Руководитель фракции “Мой шаг” Макунц приняла посла Литвы в Армении

Руководитель фракции “Мой шаг” Лилит Макунц 30 января приняла Чрезвычайного и Полномочного посла Литовской Республики в Армении Ингу Станите-Толочкиене.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя посла, Л.Макунц представила повестку проводимых в Армении демократических реформ.

Собеседники обсудили вопросы наибольшего укрепления армяно-литовских отношений, подчеркнули важность тесного и эффективного взаимодействия групп дружбы двух парламентов.

Затронуты сотрудничество и обмен опытом в области возобновляемой энергии, переработки пластмасс и в ряде других сфер.

Посол Инга Станите-Толочкиене подтвердила готовность Литвы содействовать Армении в эффективной реализации намеченных реформ.