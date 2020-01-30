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Президент с супругой присутствовал на третьем концерте проекта «Армянская фортепианная музыка»

Президент с супругой присутствовал на третьем концерте проекта «Армянская фортепианная музыка»

Президент Армении Армен Саркисян и г-жа Нунэ Саркисян в концертном зале имени Арама Хачатуряна сегодня присутствовали на третьем концерте проекта «Армянская фортепианная музыка».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, во время концерта на сцене одновременно выступили три талантливых пианиста: лауреат многочисленных престижных международных конкурсов Армен Бабаханян (Армения), 15-летняя талантливая пианистка из России Ева Геворгян и известный канадский пианист тайского происхождения Пум Промичарт.

Они исполнили произведения Комитаса, Саят-Новы, Арама Хачатряна, Арно Бабаджаняна и других известных композиторов.




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БелТА

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