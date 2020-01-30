Минздрав Армении опровергает слух о госпитализации пациента с новым коронавирусом

Министерство здравоохранения Армении опровергает информацию о том, что в медицинских учреждениях Армении госпитализирован пациент с новым коронавирусом. Об этом в беседе с Арменпресс сказала пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян.

На вопрос, является ли информация о наличии госпитализированного в армянское медицинское учреждение пациента с китайским коронавирусом Никогосян ответила: «Нет, ничего подобного нет».