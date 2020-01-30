Главы МИД Армении и Азербайджана и сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с совместным заявлением

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится:

“28-30 января в Женеве сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США) провели отдельные и совместную встречи с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Во встречах также участвовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

В ходе трехдневных интенсивных переговоров сопредседатели Минской группы и министры иностранных дел обсудили следующие пункты повестки дня: реализацию договоренностей и предложений, обсуждённых в 2019г. и последующие возможные шаги для подготовки народов к миру; принципы и элементы формирующие основу для будущего урегулирования; временные рамки и повестку дня для продвижения процесса урегулирования.

Сопредседатели подтвердили свою полную приверженность оказанию помощи сторонам в поиске мирного решения конфликта и принципу конфиденциальности в мирном урегулировании, а также необходимости обеспечения созидательного подхода и духа компромисса в достижении справедливого и устойчивого мира.

Министры согласились в ближайшем будущем встретиться вновь под эгидой сопредседателей в ближайшем будущем”.