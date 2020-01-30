В Армении очень хорошо контролируемый банковский сектор: представитель ЕБРР

Руководитель ереванского офиса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Дмитрий Гвиндадзе считает, что денежно-кредитная политика Армении и надзор за банковским сектором очень сильны. Как сообщает Арменпресс, Гвиндадзе высказал такое мнение на пресс-конференции, коснувшись вопроса о том, произошли ли качественные изменения в результате работы нового правительства за последние 1,5 года, изменилось ли инвестиционное поле для бизнеса.

«Я хотел бы сказать три вещи. Когда речь идет о благоприятных для бизнеса условиях, важны не только налоги, но также таможенные условия. Необходимо также учитывать геополитику и другие вопросы, на которые правительство не может повлиять. Давайте поговорим о факторах внутри страны - денежно-кредитной политике и банковском надзоре, которые в Армении стоят на очень прочной основе. У вас очень хорошо контролируемый, стабильный банковский сектор, и все денежные агрегаты находятся в хорошем состоянии. В фискальном секторе, в сфере управления государственным долгом существует очень сильная политика, которая укрепляет гибкость и стабильность в стране под воздействием внешних и внутренних шоков», - сказал Гвиндадзе.

По его мнению, должна быть использована идея всеармянства, та эмоциональная связь, которую армяне диаспоры имеют с Арменией. Гвиндадзе считает, что эта эмоциональная связь должна быть превращена в инвестиции в Армению.