В Женеве обсужден широкий круг вопросов мирного урегулирования нагорно- карабахского конфликта

В Женеве 29-30 января состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. До этого состоялась встреча главы МИД Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и Анджеем Каспршиком.

Как передает Арменпресс, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщает, что в ходе трехдневных интенсивных переговоров сопредседатели Минской группы и министры иностранных дел обсудили следующие пункты повестки дня: реализацию договоренностей и предложений, обсуждённых в 2019г. и последующие возможные шаги для подготовки народов к миру; принципы и элементы формирующие основу для будущего урегулирования; временные рамки и повестку дня для продвижения процесса урегулирования.

Зограб Мнацаканян подчеркнул необходимость вовлечения избранного представителя народа Арцаха в мирном процессе.

Министры согласились в ближайшем будущем встретиться вновь под эгидой сопредседателей в ближайшем будущем.