Министр обороны Армении обсудил с послом Румынии вопросы развития сотрудничества

Министр обороны Армении Давид Тоноян 30 января принял Чрезвычайного и Полномочного посла Румынии в Армении Корнела Ионеску и военного, военно-воздушного, военно-морского атташе, полковника Василия-Мирчу Жугурану (резиденция в Тбилиси) в связи с аккредитацией последнего в Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Армения, Давид Тоноян поздравил полковника Жугурану с назначением и пожелал ему успехов в его миссии в Армении.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся армяно-румынского сотрудничества в области обороны, и предпринимаемые для его развития шаги. Министр обороны с удовлетворением отметил, что двустороннее сотрудничество в формате годового планирования, восстановленного в 2019 году, продолжается и в этом году, также планируется расширение рамок мероприятий.

Посол Ионеску также подчеркнул важность сотрудничества и подтвердил поддержку румынской стороны развитию сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены также представляющие взаимный интерес другие вопросы региональной безопасности.