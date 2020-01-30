Представитель ЕБРР коснулся вопроса о Lydian Armenia

Руководитель ереванского офиса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Дмитрий Гвиндадзе уверяет, что ЕБРР как акционер с небольшим пакетом акций Lydian Armenia имеет очень жесткие экологические и другие требования для участия в проекте. Как сообщает Арменпресс, Гвиндадзе сказал об этом на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.

«Так много говорилось о компании Lydian Armenia, что я не знаю, что добавить. У нас есть небольшая доля акций в этой программе. ЕБРР установил очень строгие условия. То есть до участия в ней проверяется соответствие, это касается экологических и других стандартов. Все требования должны быть удовлетворены, чтобы банк согласился принять участие», - сказал Гвиндадзе, добавив, что это касается и всех других программ.

Коснувшись позиции правительства, он отметил, что правительство должно принять решение по этому вопросу.