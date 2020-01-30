Национальное Собрание Армении созывает внеочередное заседание. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт НС Армении, в заявлении говорится:

“По распоряжению председателя Национального Собрания Республики Армения Арарата Мирзояна, согласно ст.100 Конституции Армении и ст.41 конституционного закона “Регламент НС”, по инициативе депутатов НС 6 февраля, в 11:00 часов, созывается внеочередное заседание НС по повестке дня:

Пакет законопроектов “О внесении дополнений и изменений в конституционный закон Республики Армения «Регламент НС»”, “О внесении дополнений и изменений в конституционный закон Республики Армения «О референдуме»”, “О внесении дополнений и изменений в конституционный закон Республики Армения «О Конституционном суде» (первое чтение, второе чтение)”.