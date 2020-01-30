Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-01-20

ЕРЕВАН, 30 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 30 января, курс доллара США вырос на 0.11 драмa и составил 478.69 драм. Курс евро вырос на 0.94 драмa и составил 527.47 драм. Курс российского рубля сократился на 0.04 драмa и составил 7.61 драм. Курс британского фунта вырос на 0.19 драмa и составил 623.06 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 2.90 драмa и составила 24215.77 драм. Цена серебра сократилась на 7.71 драмa и составила 268.87 драм. Цена платины выросла на 34.26 драмa и составила 15144 драм.