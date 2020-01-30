Азиатские индексы - 30-01-20
ТОКИО, 30 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 января на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.72% и составил 22977.75 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.48% и составил 1674.77 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2976.53 пункта, а HANG SENG снизился на 2.62% и составил 26449.13 пункта.
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