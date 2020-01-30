Под председательством премьера обсужден процесс внедрения новой системы налога на недвижимость

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого был обсужден процесс внедрения новой системы налога на недвижимое имущество.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, ответственные лица доложили, что все виды недвижимости в республике уже оценены по типам. Их общее количество составляет 1 млн 279 тыс. Соответственно, были представлены виды налога на недвижимость, предусмотренные новой системой в разных зонах. Данные шаги направлены на повышение адресности налогообложения. В результате ожидается введение единой и эффективной системы оценки и налогообложения недвижимости в республике.

Премьер-министр подчеркнул важность проведения реформ в сфере налога на недвижимость и дал соответствующие указания в связи с предусмотренными в системе регулированиями. Никол Пашинян также поручил разработать необходимый для введения новой системы законодательный проект, который также будет представлен на общественное обсуждение.