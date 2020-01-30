Помпео назвал давление на Тегеран возможностью для народа Ирана изменить курс страны

Оказание экономического давления на Тегеран может заставить иранский народ принимать решения для изменения политического курса страны. Об этом заявил в четверг в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом госсекретарь США Майкл Помпео,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы думаем, что лишение Ирана возможности получать деньги и богатства - это правильный способ заставить их принимать непростые решения, чтобы народ мог получить возможность изменить природу и поведение режима, который так плохо служит 80 млн человек, проживающим в Иране", - сказал Помпео.