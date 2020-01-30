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В Женеве завершилась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана 

В Женеве завершилась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана 

В Женеве завершилась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова  при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Встреча МИД Армении и Азербайджана проходила также 20 января.




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