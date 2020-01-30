Президент Армении принял посла Японии

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял посла Японии в Армении Джуна Ямаду.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, от имени правительства Японии посол поблагодарил президента Саркисяна за посещение Токио в октябре прошлого года и участие в церемонии инаугурации императора Японии. Он отметил, что встречи в Токио являются новым стимулом для развития двусторонних отношений.

В свою очередь президент Саркисян сказал, что у него прекрасные воспоминания и впечатления от визита в Японию и исторического события восшествия на престол императора Нарухито.

Высоко оценив встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и руководителями крупнейших японских компаний президент Саркисян сказал, что они дают хорошую основу для расширения сотрудничества. Отметив, что несколько дней назад в Давосе он провел очередную встречу с председателем правления компании Mitsubishi Heavy Industries, президент Армении заявил, что пригласил его и его коллег в Армению продолжить обсуждение перспектив сотрудничества и разработки совместных проектов в области высоких технологий, особенно в сферах искусственного интеллекта, в области управления большими данными в рамках президентской инициативы «ATOM» (Advanced Tomorrow).

Они также затронули возможности расширения сотрудничества в области ядерной безопасности и регулирования, в том числе управления ядерными отходами.