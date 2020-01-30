Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал в четверг на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным американскую "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию и ее влияние на регион, а также события в Сирии. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в израильской делегации,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Была продолжительная, глубокая и основательная беседа о деталях "сделки века" и ее влиянии на регион. Кроме этого, лидеры обсудили развитие событий в Сирии и необходимую координацию между Израилем и Россией", - сказал источник.