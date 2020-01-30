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Советник президента Арцаха сообщил подробности гибели военнослужащего в Армии обороны НКР

Советник президента Арцаха сообщил подробности гибели военнослужащего в Армии обороны НКР

Советник президента Республики Арцах по вопросам безопасности Тигран Абрамян сообщил подробности гибели военнослужащего в одной из воинских частей Армии обороны, получившего огнестрельное ранение при пока невыясненных обстоятельствах. В беседе с «Арменпресс» Абрамян отметил, что инцидент был не на приграничной территории.

“Инцидент не произошел на границе и не связан с противником”, - сказал Абрамян.

30 января около 13:15 в одной из воинских частей Армии обороны Арцаха при пока невыясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны НКР Ваграм Мкртичович Авагян 2000 г.р.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.




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БелТА

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